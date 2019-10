Rione Terra. Montefusco: "Ottaviano? Facciamo tesoro del ko"

POZZUOLI - Dopo il ko con l'Ottaviano, il primo stagionale, il tecnico del Rione Terra, Tiziano Montefusco ha analizzato così l'incontro: "Sapevamo che sarebbe stata una gara dura e c'è l'amaro in bocca per non essere riusciti a strappare punti su un campo difficile. Al di là del risultato, l'atteggiamento complessivo della squadra mi è piaciuto anche se dobbiamo prestare maggiore attenzione nelle giocate. Ora sarà importante fare tesoro di questa partita in vista delle prossime sfide con Pianura ed Ercolano".