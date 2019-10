Savoia Juniores, Mozzillo: "Che gioia il primo gol"

TORRE ANNUNZIATA - La Juniores Nazionale del Savoia ha battuti il San Tommaso per 1-0: decide la rete di Mozzillo. E' proprio il giocatore biancoscudato a commentare: "Segnare il primo gol in campionato fa sempre un certo effetto: se poi è quello decisivo, allora, ancora meglio per la nostra squadra. Sono felice per il gol. Questa vittoria conta molto, soprattutto perché venivamo dalla sconfitta esterna sul campo della Gelbison. Adesso dobbiamo lavorare su questa scia, migliorandoci in allenamento e facendo bene sabato prossimo". Mister Scarpa ed il Direttore Visone, in coro, hanno aggiunto: "Sotto l’aspetto del possesso non è stata un’ottima prestazione, però dobbiamo dare merito ai ragazzi per l’applicazione e l’attenzione messe in campo. Abbiamo rischiato poco, quasi nulla. Dobbiamo migliorare sotto porta, anche oggi abbiamo avuto 4/5 occasioni da gol, purtroppo non sfruttate al meglio. Però voglio fare i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff per il risultato ottenuto: questo è un gruppo in crescita, sano, unito. Dove tutti sono fondamentali! Ora testa alla prossima, abbiamo un’altra settimana di duro lavoro da affrontare".