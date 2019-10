FRATTAMAGGIORE - La gara di Coppa Italia Dilettanti tra Frattese e Afragolese si disputerà a porte chiuse, e per questo motivo il presidente nerostellato Rocco D'Errico si è detto profondamente amareggiato: “Domani sarà un giorno di lutto. Per Frattamaggiore, per il calcio. Domani ci saranno i manifesti di lutto fuori lo stadio perché è morto il calcio. Una decisione vergognosa che penalizza tutti, specie i tifosi”.

