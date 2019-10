Mondragone, ufficiale: ha firmato La Montagna

MONDRAGONE - Centrocampo rinforzato in casa del Mondragone. I granata hanno reso noto il loro ultimo acquisto sul sito ufficiale: "L’ASD Mondragone annuncia a tutti i siti ed organi d’informazione l’acquisto di Giuseppe La Montagna. Un ritorno a Mondragone per il centrocampista classe ‘92 che nella seconda parte del campionato della scorsa stagione aveva vestito la nostra maglia granata. Centrocampista duttile tatticamente con grande dinamismo e qualità. In passato La Montagna ha vestito nel campionato di serie D le maglie di Viterbese, Bojano, Ebolitana, Battipagliese e Pomigliano, mentre in Eccellenza quelle di Montesarchio, Casalnuovo, Puteolana, Palmese e Turris. Un rinforzo di grande spessore per la mediana del Mondragone con La Montagna che già scalpita per dare nuovamente il suo contributo alla causa granata".

