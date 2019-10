Battipagliese, i convocati di Viscido per la Virtus Avellino

Battipaglia - Reso noto l’elenco dei convocati del tecnico Gerardo Viscido in previsione della gara con la Virtus Avellino in programma sabato alle 15.30 allo stadio “Roca” di San Tommaso (Av) e valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B:

PORTIERI: Spicuzza, Farina (01)

DIFENSORI: Manzi, Russo, Troisi (02), Anzalone (00), Toscano (00), Consiglio, Mejri

CENTROCAMPISTI: Sansone (01), Falco (01), Senatore (00), Lopetrone, Pelosi (01), Odierna, Tenneriello, Formisano

ATTACCANTI: Novi, Ronga, Di Lillo (01), Delle Donne, Trimarco