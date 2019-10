Agropoli, divorzio con il consulente di mercato Lingenti

Agropoli - Tempo di saluti in casa Agropoli. I delfini, infatti, hanno comunicato di aver interrotto i rapporti con il consulente di mercato Francesco Lingenti con questa nota ufficiale: "L' Unione Sportiva Agropoli 1921 rende noto di aver sollevato dal proprio incarico il consulente di mercato, sig. Francesco Lingenti, causa divergenze insanabili tra quest'ultimo e la società, rappresentata dalla famiglia Bisogno. Al sig. Lingenti vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri per il suo futuro professionale".