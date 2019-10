Battipagliese, Manzi: "Vittoria voluta fortemente"

AVELLINO - Vittoria in casa della Virtus Avellino per la Battipagliese: il capitano Ciro Manzi ha commentato così: "L'avevamo preparata bene in settimana e abbiamo fatto una buona partita. Il lavoro svolto con il mister ha portato i frutti con un risultato pieno. Era importante vincere dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa assolutamente immeritata. Dovevamo ripartire con una vittoria e ci siamo riusciti ma non per caso ma bensì l'abbiamo voluta fortemente tutti quanti a prescindere dal modulo e dalla tattica, ho visto una squadra vogliosa di fare punti. Dobbiamo portarci questa cattiveria ogni domenica. Il nostro obiettivo è quello di pensare domenica dopo domenica facendo più punti possibile. E' inutile fare proclami. Siamo una buona squadra e con l'innesto di Odierna ci siamo ulteriormente rinforzati. Andiamo avanti per la nostra strada uniti e compatti. Non eravamo brocchi domenica e non siamo fenomeni ora. Dobbiamo avere l'equilibrio giusto già in settimana che ci permette di affrontare le partite nel modo migliore. Quello che non mancherà mai è il sudare la maglia!"