Grumentum Val d'Agri, ko casalingo: passa il Casarano 2-0

Marsicotevere - Brutta sconfitta per il Grumentum Val d'Agri. Lo 0-2 casalingo subito dal Casarano non è andato giù al presidente Petraglia, che ha così commentato il ko odierno: "Oggi non abbiamo giocato bene. Ma amici, benvenuti sulla terra, questa è la Serie D. Davanti avevamo una squadra attrezzata come il Casarano, bravo a capitalizzare le occasioni. Il Grumentum oggi non è sceso in campo e non abbiamo offerto una prestazione all'altezza della categoria. Martinez? Una delle poche note positive, si è mosso bene, ma in attacco bisognava essere più cattivi e determinati. Nardò? Bisona affrontarlo con lo giusto spirito, mi ostino a ritenere che la nostra è una buona squadra, oggi nel primo tempo non abbiamo trovato la giusta chiave tattica, noi dobbiamo cambiare assetto ma lo faremo con fiducia. E' un momento di difficoltà dopo un ciclo durissimo, se rimarranno così le cose faremo un grande restyling nel mercato, è nostra intenzione rimanere in questa categoria".