Viribus Somma, Lorenzo: "Salvezza, obiettivo possibile"

SOMMA VESUVIANA - Il tecnico della Viribus Somma, Lorenzo, ha analizzato così la sconfitta con il Ponte: "Questa è stata la prima vera settimana di lavoro con la squadra. Giocare su un campo difficile come quello del Ponte che era imbattuto non era era una cosa facile. Il gol del 2 a 1 é arrivato solamente nel finale, dopodiché sono saltati gli schemi ed è arrivata anche la terza rete. La rete per noi è stata una batosta. Nonostante tutto mi ritengo soddisfatto poiché con un pizzico di fortuna in più su un campo così ostico potevamo ottenere anche il pari e sbloccare la nostra situazione in classifica. Sono pienamente convinto che giocando come ieri possiamo raggiungere l'obiettivo della salvezza che ci siamo prefissati. Io ci credo e voglio far capire ai ragazzi che lavorando sodo e restando uniti ce la possiamo fare. Oltre ai ragazzi voglio ringraziare il nostro giocatore Nazzaro non solo per il gol ma anche per lo spirito mostrato visto che si è messo subito a disposizione nonostante una condizione fisica non ottimale. Ha mostrato subito di essere un giocatore esperto del campionato lavorando per me e per la squadra".