Pol.Santa Maria Juniores, che partenza! 5 reti alla Rocchese

Inizia con una cinquina la Polisportiva Santa Maria U19 di mister Solimeno nel Campionato Juniores Èlite, grazie al 5-2 rifilato alla Rocchese, che si era portata in vantaggio al 12′ con D’Auria che, su assist di Guarro, batte l’incolpevole Merola. Pareggio, immediato, solo un minuto dopo, al 13′ con Silo che insacca da due passi una respinta del portiere. Al 31′ i giallorossi sorpassano con Altieri A., che colpisce approfittando di un perfetto passaggio in profondità di Magno: 1-2. Al 44′ lancio lungo di Verdoliva per Petrone sulla sinistra che di prima crossa per Silo che al volo sigla la doppietta personale e porta a 3 le marcature per la Polisportiva con un tiro all’incrocio dei pali. Al 46′ pt espulsi Pecora e Palmieri per reciproche scorrettezze. Il primo tempo termina sul punteggio di 3 a 1 per i giallorossi. Ad inizio secondo tempo, Solimeno risistema la difesa, esce Squillaro, un centrocampista, ed entra Ciullo che é un difensore. All’8st, D’Auria accorcia per la Rocchese siglando il gol del 2 a 3 approfittando di un errore difensivo di Nicoletti. I giallorossi fanno girare bene la palla, al 26st tiro di poco a lato di Altieri M. Al 28st arriva la tripletta personale di Silo per il 2 a 4 che finalizza un’azione ben orchestrata. Al 31st entra Guariglia per Silo. Al 39st arriva il 2 a 5 con Magno che chiude i discorsi grazie ad un perfetto tiro dal limite dell’area.