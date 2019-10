Sorrento, a Casarano un pari che vale: 0-0, Scarano protagonista

Casarano - Ottimo pareggio per il Sorrento, che esce indenne dal Capozza di Casarano. In Puglia termina 0-0 grazie alla reattività di Scarano, eroe di giornata. Primo tempo bloccato e avaro di occasioni fino al 28', quando i padroni di casa colgono un palo con Mincica, lesto a sfruttare una disattenzione della difesa rossonera, sulla ribattuta Olcese calcia fuori. 2' dopo i rossazzurri hanno la ghiotta occasione di andare in vantaggio su rigore con lo stesso Olcese. L'attaccante dei pugliesi, però, deve fare i conti con Scarano, che respinge la conclusione e salva la porta del Sorrento. Nel finale della prima frazione di gioco i rossoneri sfiorano il gol con un colpo di testa di Bonanno, fuori di poco, così come il Casarano, che coglie un altro palo con Mattera. Nella ripresa il Sorrento spreca un contropiede con De Rosa, che calcia fuori invece di servire uno dei due compagni liberi nei pressi dell'area. I padroni di casa tentano il tutto per tutto, ma i rossoneri reggono fino al fischio finale, che certifica un ottimo pareggio.