Giugliano, Gaetano Sestile è il nuovo presidente

Giugliano in Campania - La storia continua nel segno della famiglia Sestile. Gaetano Sestile è il nuovo presidente del sodalizio gialloblù, come rende noto la stessa società con questo comunicato ufficiale: "A poco più di una settimana dalla terribile tragedia che ha colpito la famiglia Sestile e Giugliano tutta con la perdita del presidente l’F.C. Giugliano 1928 ribadisce che il progetto prosegue perché dopo tutto quello che la famiglia Sestile ha passato, dopo tutti i rospi mandati giù, il sangue, il sudore e le lacrime buttate sui campi e negli uffici per far tornare il calcio a Giugliano e per ottenere una meritata promozione non potrà scomparire. Il progetto c’è e va avanti spedito grazie a Gaetano Sestile, nuovo presidente del Giugliano, coadiuvato da suo zio Luigi Sestile e da tutta la famiglia, una famiglia unita che nel nome di Salvatore Sestile continuerà il sogno suo e di tutti i tifosi".