Battipagliese Juniores, brutto ko con il Giffoni Sei Casali

Battipaglia - La Juniores della Battipagliese esce sconfitta dal “Giannattasio” di Giffoni Sei Casali per 6 a 2. Le zebrette di mister Coscarelli pagano molti errori dei singoli che hanno condizionato l’intero incontro. Dopo cinque minuti i locali passano in vantaggio ma le zebrette riprendono subito il match dopo tre minuti con il capitano Pelosi. A questo punto la Battipagliese sciupa tre nitide occasioni da gol prima di subire due reti nel giro di pochi minuti. Una mazzata troppo forte da gestire per i giovani bianconeri che vanno in bambola subendo la goleada dei locali. Nel finale la rete del definitivo 6 a 2 a firma di Troisi.