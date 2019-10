Pol. Grotta, ufficiale: preso il classe 2002 Simone Rossi

GROTTAMINARDA - Forze fresche e talento per la Pol. Grotta, che ha ufficialmente ingaggiato un promettente esterno offensivo: "La Polisportiva Grotta 1984 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Simone Rossi. Classe 2002, Rossi è un esterno d’attacco rapido con una buona confidenza con il gol che va a rafforzare il parco under di mister Iuliano. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato Allievi Regionali mettendo a segno 15 gol prima che un infortunio ne rallentasse la crescita. Ora con la maglia giallorossa ha tutta l’intenzione di riprendere il discorso da dove l'aveva interrotto. Un sentito ringraziamento alla società ASD Vincenzo Riccio per la collaborazione. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto ed un grosso in bocca al lupo a Rossi per la nuova stagione".

