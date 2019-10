Vitulazio, il tecnico Russo rassegna le dimissioni

VITULAZIO - Il Vitulazio ha comunicato tramite una nota "che in data odierna il mister Telemaco Russo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra. Le dimissioni sono state respinte dal Presidente, ma dopo aver valutato opportunamente tutte le contingenze, entrambe le parti hanno convenuto di interrompere il rapporto di collaborazione. La Società ringrazia il mister Russo per l'impegno e la professionalità profusi nel corso di questi mesi, augurandogli le migliori fortune in campo calcistico e umano. La squadra è stata affidata temporaneamente all'allenatore della squadra Juniores, mister Franco Ciccarelli".