Maddalonese, Pucino: "Il gruppo ha l'entusiasmo a mille"

MADDALONI - La Maddalonese vuol proseguire la propria serie positiva: in vista del match con il Neapolis, il difensore Pucino ha parlato così: “La squadra sta vivendo un ottimo momento e viaggia senza dubbio sulle ali dell’entusiasmo. La vittoria di sabato nella sfida con le Aquile Rosanero ha messo tanta benzina nel motore facendo acquisire convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo immediatamente dimenticato le polemiche del dopo partita e ci siamo concentrati sugli ordini impartiti da mister Portone. Per ottenere risultati è fondamentale camminare tutti nella stessa direzione. Maddalonese miglior difesa del girone? Non per difendere la categoria ma sono convinto che i campionati si vincono prima in difesa e poi in attacco. La solidità del reparto arretrato ha spesso rappresentato una chiave decisiva nel computo della classifica finale. Ovviamente quanto di buono dimostrato fino a questo momento della retroguardia granata non è solo un mio merito ma, della bellissima alchimia che si creata con De Fenza e Zacchia. Peppe non ha bisogno di presentazioni, sapevamo del grande acquisto fatto dalla società. Ciccio (Zacchia), invece, in queste prime sei giornate ha dimostrato tutto il suo valore nonostante la giovane età. Per la partita di domenica mi aspetto di vedere ancora una volta il “Cappuccini” gremito. La Neapolis sta attraversando un ottimo periodo, ha trovato una quadratura di gioco che può mettere in difficoltà chiunque. La Maddalonese, ora, è chiamata a dare un segnale forte al campionato, a confermare il suo secondo posto ma soprattutto deve far capire agli avversari di non avere timore reverenziale verso nessuno. Chi vuole disputare un campionato di vertice deve scendere in campo ogni settimana con un solo obiettivo: i tre punti”.