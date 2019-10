Agropoli, ecco i convocati per il Francavilla

AGROPOLI - In casa dell'Agropoli ci sono novità per quanto riguarda la panchina: "L'Unione Sportiva Agropoli 1921 comunica che per la gara contro F.C. Francavilla, in programma domenica 20 ottobre presso lo stadio "Fittipaldi", la guida tecnica sarà affidata al sig. Gerardo Fiorillo che ha già diretto gli allenamenti della prima squadra nel corso dell'intera settimana" si legge nel comunicato dei delfini.

I convocati

SANCHEZ

COLELLA

COSTA

GAROFALO

NATHANAEL

SGAMBATI

BONFINI

SICILIANO

ACUNZO

CUOMO

NUMERATO

BABACAR

PUGLIESE

ALVARO

COZZOLINO

AGATE

TINE

CAMARA

OREFICE

SOLLAZZO

Indisponibili: Dampha, Guida, Semati, Leonetti, Ceravolo e Doto

