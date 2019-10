Nola, con il Biancavilla torna Gaye. Capasso ancora fuori

NOLA - Domenica alle 14.30 il Nola (12 punti) riceve allo Sporting del Biancavilla (13). I bianconeri sono reduci dal primo successo in trasferta, il 6° risultato utile di fila, mentre i siciliani nell’ultimo turno sono inciampati nel Palermo capolista, ma in trasferta hanno già raccolto 2 vittore. Partita affidata a Luca Capriuolo.

Esposito non ci sarà

Il viceallenatore Cosimo Baldassarre sostituirà in panchina Esposito che dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica: “Anche se squalificato il mister ci prepara talmente bene che è come se fosse con noi in panchina”. Sulla partita spiega: “Il Biancavilla ha ottime individualità e una grande preparazione tattica. Noi non pensiamo alla classifica ma a fare come sempre la nostra partita per cercare la vittoria”.

I convocati

Il Nola deve rinunciare per la prima volta a Capasso, ma ritrova Gaye tra i convocati. Out Esposito, Di Costanzo e Raimondi. Di seguito i 20 convocati di Esposito: Portieri: Anatrella, Vacchiano; difensori: Guarro, Mileto, Gargiulo, Reale, Sannia S., Marrella, Andrulli; centrocampisti: Langella, Cardone, Calise, Marigliano, Gaye, Todisco, Sannia A., Catavere, Moreschini; attaccanti: Cappiello, Stoia, Di Caterino, Giliberti, Chiacchio, Serrano.

