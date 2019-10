Vico Equense-Scafatese: si chiude a reti inviolate

VICO EQUENSE - Pari e patta tra Vico Equense e Scafatese in una partita senza grandi sussulti. Spano, in virtù delle assenze di Imperato - per infortunio -, Savarese e Varriale (squalificati), ha schierato Esposito terzino destro e Carnicelli punta centrale. Pronti via e Coppola viene frenato in area dal portiere avversario. De Stefano poco dopo ha sciupato una buona occasione per gli ospiti da pochi passi. Al 25’ Benassib ha scaldato i guanti di Munao. Fuori il mancino di Arenella alla mezz’ora. Solo Manzi sfiora il gol al 38’, palla fuori di poco. Alto, invece, il colpo di testa di Carnicelli nel finale di primo tempo. Ripresa al via con Di Nola che passando i minuti prova a vincerla con i cambi e Liccardi (che al 23’ divora di testa una chance clamorosa) che al 15’ trova Correale a respingere il suo tiro da posizione defilata. Al 22’ prima parata di Sorrentino su tiro mancino di Schettino. Le squadre si allungano, la Scafatese si vede con Iovinella (colpo di testa alto su azione d’angolo), il Vico si accontenta.