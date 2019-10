Frattese, il nuovo allenatore è Teore Grimaldi

FRATTAMAGGIORE - Tramite un cominicato, la Frattese ha annunciato "di aver ingaggiato Grimaldi Teore come nuovo allenatore. Si tratta di un ritorno importante, poichè il tecnico frattese ha già un passato glorioso sulla panchina nerostellata. Dopo diversi anni, il sodalizio Frattese-Teore Grimaldi si ricompono all'insegna della stima e della fiducia reciproca. Nonostante le tante richieste pervenute, l'allenatore ha deciso di sposare la causa nerostellata, in cui crede fortemente, ed ha accolto senza esitazioni il progetto tecnico. Dunque la società dà il benvenuto a Teore, uomo di calcio e soprattutto frattese doc, augurandogli che possa raggiungere i migliori risultati possibili alla guida della Asd Frattamaggiore Calcio. Inizia un nuovo ciclo in casa Frattese ed il timone ora passa nelle esperte e salde mani di Grimaldi, che avrà il compito di far brillare la stella!".