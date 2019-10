Sarnese, rinforzata la difesa con D'Arienzo

SARNO - Pasquale D'Arienzo, classe 1981, è un nuovo calciatore della Sarnese. L'esperto difensore ha avuto importanti esperienze in serie D con Pomigliano, Manfredonia, Bisceglie, Turris, Angri, Potenza, Cosenza, Gelbison, Battipagliese e San Severo. In totale, 258 presenze nella massima categoria dei dilettanti e 9 gol realizzati. Inoltre, ha avuto una breve esperienza con l'Ascoli in C1, con 7 presenze. Il suo arrivo si somma a quello della punta Italo-tedesca Vastola. Sarà disponibile già dalla prossima giornata contro la capolista Pontecagnano.

TUTTO SUI DILETTANTI CAMPANIA