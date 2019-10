Rione Terra, ecco un nuovo portiere: preso Granata

Colpo di mercato per il Rione Terra, che annuncia l'arrivo di un nuovo portiere. Si tratta del classe 1997 Antonio Granata, annunciato dal club con questo comunicato: "Il Rione Terra Calcio annuncia il tesseramento per la stagione 2019/20 del portiere classe '97 Antonio Granata. Rinforzo tra i pali per i flegrei. Dalla prossima partita di campionato, in programma domenica mattina (ore 11.00) con il Santa Maria la Carità, mister Montefusco potrà contare su un altro estremo difensore di grande esperienza, tra le altre, ex Ebolitana ed Aversa Normanna. Benvenuto al Rione Terra, Antonio!"