Angri, si dimettono Criscuolo e Del Vecchio

Angri - Con un comunicato ufficiale l'Angri annuncia le dimissioni di Vincenzo Criscuolo (responsabile dell'area tecnica) e di Giovanni Del Vecchio (direttore sportivo): "Dopo un pomeriggio di intenso confronto con la squadra, ed in attesa di una definitivo chiarimento della situazione societaria, sono arrivate le dimissioni di Vincenzo Criscuolo da responsabile dell'Area Tecnica e di Giovanni Del Vecchio dall'incarico di Direttore Sportivo. La decisione è stata adottata a seguito del perdurare delle incertezze societarie, che restano ancora tutte da definire anche dopo un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi. Incontro che avrebbe rimandato ogni decisione alla prossima settimana. Criscuolo e Del Vecchio vanno via perché al momento non esistono le condizioni minime per una ottimale gestione della squadra. “Ringraziamo tutti i calciatori i quali, nonostante tutto, hanno mostrato massimo impegno pur tra mille difficoltà. Ringraziamo il tecnico Maurizio Coppola e il suo staff, con i quali abbiamo avuto il piacere di condividere tre settimane di lavoro, apprezzandone la competenza e la professionalità. Per il bene dell’Angri speriamo che le attuali difficoltà societarie si risolvano al più presto”.