Audax Cervinara, i convocati per il Buccino Volcei

Cervinara - Sono 21 i calciatori convocati da Mister Ciccio Messina per la gara di domani, valevole per la 9^ giornata di campionato di Eccellenza Campana, in programma allo Stadio “Paolino Via” di Buccino (SA), alle ore 15:30, contro il Buccino Volcei:

Portieri:

SENATORE Marco

AMOROSO Antonio / 2002

Difensori:

TADDEO Francesco

D’AMORA Giovanni

CASALE Giuseppe / 2001

SALSANO Luigi / 2001

IAQUINTO Giuseppe / 2000

MAIORINO Giuseppe / 2000

CASALE Vincenzo

MORETTI Gioele / 2000

Centrocampisti:

DI RUOCCO Francesco

JOOF Omar

CASALE Luca / 2001

DE LUCIA Luigi / 2001

DRAGONE Francesco

AVALLONE Domenico

Attaccanti:

CAROTENUTO Pasquale

FARRICIELLO Daniele

SENATORE Francesco / 2001

SORRISO Ambrogio

MEO Fabrizio / 2000