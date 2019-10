Sporting Pontecagnano, rimonta da urlo: 3-2 alla Sarnese

SARNO - Lo Sporting Pontecagnano rimonta due reti e vince in casa della Sarnese. Padroni di casa subito in vantaggio al 2' con Trapani su rigore (assegnato per fallo di Mazza su Vastola) e che raddoppiano all'8' con Vastola. Nella ripresa, al 23', lo Sporting Pontecagnano accorcia con Di Giacomo in mischia, con qualche protesta dei locali che reclamano una posizione irregolare. Al 34' padroni di casa in 10 per la doppia ammonizione di Scippa. Parità con Di Giacomo che firma la doppietta sugli sviluppi di un corner. Poi la rete del sorpasso la firma Pecora: il Pontecagnano continua la propria cavalcata in campionato.