Grotta, vittoria 2-0 sul campo dell'Eclanese

VENTICANO - Vittoria esterna per il Grotta che passa sul campo dell'Eclanese col punteggio di 2-0. La prima rete di giornata arriva nel recupero della prima frazione di gioco: calcio di punizione da sinistra di Petrone verso l’area che trova libero Brogna che di testa insacca in rete. Nella ripresa, la gara si chiude con un eurogol di Petrone che al 32' prende palla dalla difesa, semina avversari attraversando tutto il campo e a tu per tu con Asta conclude in rete il gol del 0-2.