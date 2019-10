Frattese, prima vittoria del post Amorosetti: 3-0 alla Sibilla Flegrea

FRATTAMAGGIORE -La Frattese si impone per 3-0 sulla Sibilla Flegrea e torna alla vittoria in campionato. Teore Grimaldi non stecca all'esordio sulla panchina nerostellata ed ottiene tre punti preziosi ai fini della classifica e del morale. La prima uscita stagionale del tecnico frattese ha giá palesato, nonostante i pochi allenamenti sostenuti, la nuova impronta conferita alla rosa, molto più aggressiva, determinata e cinica.

Partita a senso unico

Solo al 32' arriva la prima occasione per i ragazzi di mister Grimaldi, che impensieriscono Ciccarelli con un colpo di testa di Grezio. Il numero 9 colpisce il pallone proveniente dai piedi del solito Sparano, ma non riesce a piazzarlo. Passano sei minuti ed il protagonista nell'area di rigore flegrea è sempre Grezio che, servito da Simonetti, a ridosso dell'area di rigore calcia di sinistro ed il suo tiro viene respinto dalla mano di Severino. Tuttavia il direttore di gara non ravvisa il calcio di rigore e la decisione lascia più di qualche dubbio. Nella ripresa il risultato si sblocca al 53' grazie ad una perla su calcio piazzato di Capitan Costanzo. Ad un quarto d'ora dal 90' la Frattese si guadagna un calcio di rigore, concesso per fallo di mano in area di rigore di Di Fusco, che viene anche espulso in quella circostanza. Sul dischetto si presenta Grezio, che però sciupa l'occasione di allungare sugli avversari, facendosi ipnotizzare dall'estremo difensore flegreo. Tuttavia il raddoppio nerostellato arriva, anche se con leggero ritardo: all'81' Cafaro crossa a rientrare dall'out di sinistra e trova la testa di Balzano che, nell'area piccola, firma il 2-0. I padroni di casa non sono ancora sazi ed a sette minuti dalla fine del match calano il tris con il subentrato Capasso, under di prospettiva, che raccoglie l'assist di De Rosa ed in girata batte il portiere flegreo. La Frattese dilaga ed archivia la pratica Sibilla Flegrea in grande stile.

