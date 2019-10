Rione Terra, Montefusco: "Ci godiamo il terzo posto"

POZZUOLI - Dopo la vittoria in trasferta sul Santa Maria la Carità, il tecnico del Rione Terra Montefusco commenta così: "Ci godiamo il terzo posto, bravi tutti, squadra e staff stanno dando il massimo dal primo giorno di lavoro. Anche con il Santa Maria la Carità rischiavamo di non raccogliere quanto meritato invece siamo stati bravi a reagire ad inizio secondo tempo riuscendo a trovare il gol. Ora però non dobbiamo accontentarci, abbiamo ampi margini di miglioramento. Non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è lungo e possiamo divertirci".