Città di Gragnano, Sonnino: "I giocatori stanno dando tutto"

GRAGNANO - Dopo la sconfitta con l'Afragolese, la presidente Ilaria Sonnino ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale della società: "Certamente ieri è stata una giornata negativa. Eravamo consapevoli della grande forza del nostro avversario, l’Afragolese, ed anche del nostro momento attuale, una fase in cui stiamo riorganizzando e ricostruendo la società. Voglio comunque sottolineare che i giocatori in queste settimane stanno dando tutto, lavorando con serietà nonostante tanti problemi, in via di risoluzione, e sono i primi a stare male per il blackout di ieri e la pesante sconfitta. In questo momento possiamo solo lavorare duramente, sia in campo che fuori, per risalire la china e chiedo a nome della società alla piazza, ai nostri tifosi, di starci vicino perchè solo grazie ad un ambiente coeso e compatto si possono superare le difficoltà. Non sempre tutto può essere rose e fiori, possono esserci momenti complicati, soprattutto quando una società è nuova e si sta adoperando, come stiamo facendo, per ridare stabilità al club che amiamo. I risultati sono importanti vero ma i tifosi gragnanesi si sono sempre distinti per stare al fianco della squadra a prescindere da questi e sono certa che ci aiuteranno anche in questo momento. I risultati positivi sul campo a quel punto saranno una diretta conseguenza“.