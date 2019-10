Vico Equense, Caiazza ottimista: "Siamo sulla strada giusta"

VICO EQUENSE - Il Vico Equense è ancora alla ricerca del primo successo casalingo stagionale: tra Coppa Italo e campionato gli uomini di Spano non sono ancora riusciti ad “espugnare” Massaquano, dove domenica arriverà l’Eclanese (fischio di iniziò ore 14.30). Squalificato Alfano, ai box Varriale, Imperato e De Iulio mentre rientrerà capitan Savarese.

Le parole di Caiazza

Dunque, ancora una volta un paio di over finiranno in panchina e ancora una volta muterà l’undici iniziale rispetto a quello del match precedente, vinto in casa dell’Angri: “Abbiamo stentato a trovare una identità - dice il difensore Marco Caiazza - ma ora siamo sulla strada giusta perché stiamo assumendo consapevolezza del nostro valore. Stiamo crescendo fisicamente, dobbiamo recuperare ancora qualche infortunato ed evitare cartellini ingenui”. Caiazza appare dunque misurato ma fiducioso: “Veniamo da due risultati utili, un pareggio ed una vittoria, ed intendiamo dare continuità ai nostri risultati contro un avversario non facile. Vincerebbe sarebbe fondamentale anche in prospettiva derby con il Sant’Agnello. Dovremo cercare innanzitutto di non prendere gol, anche io posso fare meglio rispetto a questo avvio di stagione. Dopo aver rimediato due giornate di squalifica contro l’Alfaterna, mi sto rimettendo in carreggiata e da punto di vista atletico sono in crescita. Possiamo toglierci belle soddisfazioni”.

