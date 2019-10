San Tommaso, la gara col Marsala si giocherà a porte chiuse

SAN TOMMASO - Ufficiale: la partita tra San Tommaso e Marsala in programma domenica 3 novembre alle ore 14:30 e valida per la 10ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D Girone I, si giocherà allo stadio “G.Fina” di Montemiletto. La partita si disputerà a porte chiuse. "Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio intende ringraziare il sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello per la sensibilità, l’ospitalità e la disponibilità prestata nei confronti della nostra società. Un ringraziamento, infine, per la collaborazione prestata all’organizzazione dell’evento a tutti gli uffici comunali del medesimo comune: ripartiamo da qui, mettiamoci alle spalle il momento critico" recita il sito ufficiale del club.

