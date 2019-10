Battipagliese, con il Buccino senza tifosi ospiti

Battipaglia - Battipagliese-Buccino Volcei si giocherà senza tifosi ospiti. Chiuso il settore ospiti dello stadio "Pastena" di Battipaglia, come comunica la stessa società bianconera con questo comunicato ufficiale: "A causa dell'inagibilità del settore ospiti dello stadio "Pastena" di Battipaglia, la Fcd Battipagliese1929 rende noto che la gara contro il Buccino, valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, in programma domenica alle ore 14.30, si disputerà senza tifosi ospiti".