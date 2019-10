Nocerina, per Carrafiello elongazione muscolare

Nocera Inferiore - Seduta di allenamento questa mattina allo Stadio “Felice Squitieri” di Sarno per la Nocerina. I rossoneri hanno disputato una partita in famiglia terminata con il risultato finale di 2-1 che ha visto andare a segno Lava, Pisani e Sorgente. In gruppo anche il nuovo arrivato Iannini. Differenziato per Stellato e Carrotta. Assenti Di Lollo e Carrafiello. Per l’esterno stop di circa 10 giorni in seguito all’elongazione del muscolo adduttore della coscia sinistra.