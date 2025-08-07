Magliulo non si ferma a 547: "Il calcio è la mia passione"  

I gol non hanno età, soprattutto se parlano con Luigi Magliulo . Il bomber principe del calcio dilettantistico campano non ha nessuna intenzione di fermarsi. Le sue 47 primavere non pesano sul fiuto del gol di un attaccante che ha segnato a ogni latitudine. Non è da tutti arrivare a 547 gol in carriera , non è da tutti diventare trascinatore in ogni squadra dove giochi (Alvignanellese, Amorosi, Real Cerreto, Juventina Circello, Real Bucciano, San Marco dei Cavoti, Real Solopaca, Foglianise, Cervinara, Dionis Castelvenere, Real Campoli, Puglianello, Forza e Coraggio, Atletico Cerreto, Virtus Benevento e Real Puglianello). Il suo palmares è di quelli invidiabili: ha vinto 8 campionati, 10 titoli di capocannoniere e 1 Coppa Campania (con gol decisivo in finale).

Ora è svincolato e già c'è la fila di squadre

Quest’anno è stato protagonista con la Polisportiva Faicchio e, neanche a dirlo, è andato ancora una volta in doppia cifra: 10 gol e 10 assist. Le posizioni divergenti con il club, però, hanno portato alla separazione. Ma la voglia di appendere le scarpe al chiodo non c’è. Anzi, già c’è la fila di squadre per assicurarsi le magie di Magliulo. Sono arrivate offerte da diversi club, in Molise e in Campania. La scelta ancora non è stata fatta, ma a breve Gigi scioglierà le riserve. C’è da scommettere che anche la sua prossima squadra potrà godersi le sue prodezze. Destro, sinistro, testa, punizioni, rigori: per i portieri avversari è stato sempre un incubo trovarselo di fronte.

"Voglio continuare a segnare e divertirmi"

“La mia passione per il calcio mi motiva ogni giorno di più - racconta Magliulo - mi alleno ogni giorno con entusiasmo e riesco a tenermi in forma. Non vedo l’ora di tornarmi ad allenare, sceglierò una squadra in cui posso divertirmi e posso aiutare i compagni giovani a crescere. E ovviamente voglio continuare a segnare, quello che so fare meglio”.