PALMA CAMPANIA – (luigi alfano) Le parole sono da urlo. La Palmese, o meglio il suo presidente Paolo Nunziata, si è sbilanciato “me ne vado solo quando avrò portato la Palmese in serie C “dal palco della presentazione davanti al pubblico. Ma i fatti fanno storcere il muso. La squadra balbetta. Un giorno dà e quello successivo sprofonda in maniera clamorosa. Flop a Francavilla Fontana. Così così contro la Turris. Incoraggiante con 3 punti a Francavilla sul Sinni. Domenica scorsa una caporetto: 3-4 sonante in casa contro il Real Aversa.



CRASH TEST NOCERINA - Ora arriva la trasferta storica a Nocera contro la Nocerina, dove l’anno scorso di notte Teore Grimaldi fece il botto decisivo per la salvezza. E i conti non tornano. Davanti ai microfoni il diesse Amarante, chiamato a dare spiegazioni , ha detto “ci vuole tempo, la squadra è giovane, bisogna stare calma e non contestare perché criticare fa male”. Non proprio il massimo per un paese che ha il pallone nel Dna e sa fare una critica costruttiva perché capisce e in 112 anni di battaglie ha visto squadre importanti davanti agli occhi. Evidentemente ci crede. Crede nell’allenatore D’Alterio che ha scelto, offrendogli una panchina per la prima volta in carriera. E soprattutto crede nei tantissimi giocatori che ha portato, dei quali un bello numero riempie da settimane l’infermeria che sembra un Ospedale. Come che sia, ora arriva la Nocerina.



REAZIONE OBBLIGATA - E la Palmese sta sul filo di un coltello. E’ chiamata a reagire. Se il progetto è quello che è, prima o poi la squadra deve essere alla stessa altezza. Probabilmente qualche infortunio è risolto: Coratella che non si vede da un mese; Fornito arrivato e azzoppato; Romano pure lui reduce da anni di inattività forse potrà essere in campo. Tutta gente “esperta”. Per parare i colpi a una difesa straordinariamente debole e impacciata, a tratti impresentabile. Il portiere , poi, ancora nò. Deve arrivare dall’estate e adesso si sta cimentando un ragazzino bravo cresciuto nel vivaio. Insomma, fatti contrastanti con gli annunci roboanti fatti nella serata di presentazione.