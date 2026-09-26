Palmese, il progetto di Nunziata guarda alla C. Ma la squadra balbetta
PALMA CAMPANIA – (luigi alfano) Le parole sono da urlo. La Palmese, o meglio il suo presidente Paolo Nunziata, si è sbilanciato “me ne vado solo quando avrò portato la Palmese in serie C “dal palco della presentazione davanti al pubblico. Ma i fatti fanno storcere il muso. La squadra balbetta. Un giorno dà e quello successivo sprofonda in maniera clamorosa. Flop a Francavilla Fontana. Così così contro la Turris. Incoraggiante con 3 punti a Francavilla sul Sinni. Domenica scorsa una caporetto: 3-4 sonante in casa contro il Real Aversa.
CRASH TEST NOCERINA - Ora arriva la trasferta storica a Nocera contro la Nocerina, dove l’anno scorso di notte Teore Grimaldi fece il botto decisivo per la salvezza. E i conti non tornano. Davanti ai microfoni il diesse Amarante, chiamato a dare spiegazioni , ha detto “ci vuole tempo, la squadra è giovane, bisogna stare calma e non contestare perché criticare fa male”. Non proprio il massimo per un paese che ha il pallone nel Dna e sa fare una critica costruttiva perché capisce e in 112 anni di battaglie ha visto squadre importanti davanti agli occhi. Evidentemente ci crede. Crede nell’allenatore D’Alterio che ha scelto, offrendogli una panchina per la prima volta in carriera. E soprattutto crede nei tantissimi giocatori che ha portato, dei quali un bello numero riempie da settimane l’infermeria che sembra un Ospedale. Come che sia, ora arriva la Nocerina.
REAZIONE OBBLIGATA - E la Palmese sta sul filo di un coltello. E’ chiamata a reagire. Se il progetto è quello che è, prima o poi la squadra deve essere alla stessa altezza. Probabilmente qualche infortunio è risolto: Coratella che non si vede da un mese; Fornito arrivato e azzoppato; Romano pure lui reduce da anni di inattività forse potrà essere in campo. Tutta gente “esperta”. Per parare i colpi a una difesa straordinariamente debole e impacciata, a tratti impresentabile. Il portiere , poi, ancora nò. Deve arrivare dall’estate e adesso si sta cimentando un ragazzino bravo cresciuto nel vivaio. Insomma, fatti contrastanti con gli annunci roboanti fatti nella serata di presentazione.
SENZA STADIO - Per ultimo, ma non ultimo, il disastro di non avere lo stadio per il secondo anno di seguito. La prima giocata a Sarno. La seconda a Santa Maria la Carità. Dopo Nocera neppure ancora si sa il prossimo campo disponibile. E spinta l’impegno clamoroso del Sindaco per consentire da novembre di giocare in metà stadio in costruzione. Sono sati acquistati 3 container spogliatoi. La tribuna centrale sarà completata e la stanno già coprendo come da progetto. Si giocherebbe solo con i supporters palmesi. Niente ospiti. Bisognerà vedere se Prefetto, Questore e Lega daranno l’assenso. In attesa, servono i punti. Bisogna salire in classifica anche se sono state giocate solo 4 partite con la realizzazione di 4 punti. La Nocerina appare l’avversario ideale per capire ancora meglio.
BASTA ALIBI ED ESPERIMENTI - D’Alterio ogni domenica e più volte nella stessa partita cambia sistema di gioco: da 3-5-2 a 4-3-3. Fin qui gli è andata male. Si mostra incerto. Fa esperimenti ma questo derby che arriva non ammette esperimenti. Ci vuole una Palmese degna del progetto annunciato. Sin qui Paolo Nunziata ci ha messo la faccia. Toccad Amarante e D’Alterio affacciarsi adesso. Una volta “il campo piccolo”, un’altra “la squadra piena di infortunati”, un’altra ancora “l’impaccio alla prima difficoltà”. Domani niente scuse. Questo è uno dei derby principe in Campania. Ha fatto storia. Nel 1963 , in uno spareggio, sul neutro di Scafati, fece il record di spettatori per quell’epoca. Sembrava una partita di serie A. E la storia non mente mai. Amarante e D’Alterio, entrambi giovani per certi ricordi, facciano uno sforzo per studiare il da farsi. Questa domenica è scottante.
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