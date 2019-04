MSGC, Gerli: «Con il Pontinia prevedo una gara combattuta»

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO - Tre punti cercansi… Il Città Monte San Giovanni Campano affronterà al “San Marco” il Pontinia, seconda forza del girone D del campionato di Promozione, e vincere è l’unico risultato che conta. Bisognerà farlo scendendo in campo con un atteggiamento ben diverso rispetto alle ultime uscite stagionali; diversamente l’obiettivo sarebbe complicato! I ragazzi di mister Fabio Gerli proveranno a sfruttare il fattore campo, come nel resto della stagione, perché pur non guardando la classifica la situazione in zona salvezza si è complicata domenica scorsa. I punti di vantaggio sulla zona play out sono appena cinque ed ulteriori passi falsi potrebbero rendere ancor più insidioso il finale di stagione. Con una vittoria, alla portata, i giallo-blu raggiungerebbero i 40 punti e la permanenza nel campionato di Promozione sarebbe pressoché al sicuro.

LE PAROLE DI GERLI - Il tecnico Fabio Gerli ha analizzato la gara: "Prevedo una gara molto combattuta, in quanto vista la situazione di classifica entrambe le squadre hanno necessità di punti. All’andata non ero presente in quanto sono subentrato successivamente, ma ho avuto modo di studiare l’avversario e posso affermare che la posizione occupata in classifica è meritata. Fuori casa i pontini hanno un ottimo ruolino di marcia tanto da aver conquistato ben 25 punti; bottino secondo soltanto alla capolista Mistral Città di Gaeta. Uno dei punti di forza di questa squadra è dato dal fatto di aver mandato in gol diversi elementi della rosa. Dei 43 gol realizzati, 13 sono stati messi a segno da Coia; gli altri 30 sono ben distribuiti fra tutti i calciatori. Ritengo, tuttavia, che oltre guardare gli avversari, verso i quali nutriamo la massima considerazione, dobbiamo concentrarci soprattutto sulla nostra prestazione, evitando di commettere errori come fatto a Formia e a Vodice". Battendo il Pontina la salvezza sarebbe di fatto conquistata: "Considerati gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime giornate dalle squadre in zona play out, ritengo che la quota salvezza si sia alzata. Credo che a 41 punti l’obiettivo possa essere considerato sicuro. Calcoli non ne facciamo ma bisogna assolutamente vincere per tanti motivi". Gerli non si sbottona sulla formazione: "Non abbiamo giocatori assenti ma diversi acciaccati che valuteremo nell’immediato pre-gara".

