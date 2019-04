Civitavecchia, Scorsini: «Con il Cynthia ci sono in palio punti pesanti»

CIVITAVECCHIA - Settimana di fuoco per il Civitavecchia Calcio 1920 che nel giro di pochi giorni affronterà domani in trasferta il Cynthia 1920 e poi mercoledì allo Stadio Comunale di Allumiere ospiterà il Real Monterotondo Scalo. Soprattutto il match di domani sarà un crocevia importante dato che il Cynthia è a sette punti di distanza dai nerazzurri. “E' una trasferta difficile ed importante quella che domani avremo in casa della Cynthia 1920 – commenta il tecnico della Vecchia, Marco Scorsini - E’ una gara che metterà in palio punti pesanti per entrambe le contendenti: il Cynthia per la salvezza diretta, il Civitavecchia per continuare a lottare alla ricerca della migliore griglia playout. Dovrò anche gestire le forze in questo doppio tour de force dato che poi mercoledì avremo in casa il Real Monterotondo Scalo prima della lunga sosta pasquale”. Nessun squalificato in casa Civitavecchia, soltanto da valutare le condizioni di Cristian Vittorini che ha accusato problemi al ginocchio. Convocato Moronti pronto per uno scampolo di gara. Arbitro della partita il signor Giovanni Di Palma di Cassino coadiuvato dai signori Valerio Brizzi di Aprilia e Andrea Giovagnoli di Roma 2.

