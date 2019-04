Valle del Tevere, Scaricamazza: «Real Monterotondo? Grande partita tra due protagoniste»

FORANO - La Valle del Tevere affronterà alle 11 di domani l’insidiosa trasferta sul campo ‘Pierangeli’ di Monterotondo Scalo dove troverà un Real che aspira ancora ad un piazzamento tra le prime della classe nel girone A. Stefano Scaricamazza, tecnico Valle del Tevere, si è confessato ai microfoni de Ilmessaggero.it: "Sarà una grande partita tra due protagoniste di questo girone A. Per noi sarà fondamentale puntare a un risultato positivo sia domani che nelle restanti cinque gare che mancano alla fine del campionato, ma altrettanto cercheranno di fare gli avversari che al momento occupano il quarto posto in classifica e che puntano a salire ulteriormente. Ci saranno quindi tutti i presupposti per vivere una giornata calcisticamente importante".

