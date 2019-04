Doc Gallese, Forti: «Non mi piace finire così, abbiamo mollato»

Non è un finale di stagione da raccontare per la Doc Gallese. Nonostante quota 39 già raggiunta, i biancorossi hanno rimediato a Canale la quattordicesima sconfitta stagionale. Senza Santucci, Mazzucco e Tersigni la Doc Gallese ha giocato l’ennesima gara in emergenza ma questo non basta a giustificare questi ultimi due mesi a fasi troppo alterne. Dispiaciuto e sfiduciato il tecnico Maurizio Forti che non la manda a dire alla squadra: “Non sono soddisfatto perché raggiunta la salvezza l’ambiente generale ha mollato. Se hanno avuto i meriti di salvarsi con due mesi di anticipo, è vero che molte squadre vorrebbero essere al posto nostro ma così non si può chiudere una stagione. In un campionato come la Promozione non te lo puoi permettere. Chiedo ai ragazzi di onorare fino alla fine con un pizzico di spirito di appartenenza. L’emergenza può essere anche una conseguenza di tutto questo. Allenandoci poco gli infortuni arrivano automaticamente”.