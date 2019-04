Serie D, Lupa Roma penalizzata di due punti

ROMA - La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato, con un comunicato ufficiale, una penalizzazione di due punti nei confronti della Lupa Roma a causa di deferimenti presentati in precedenza a carico del club capitolino. Il club laziale ritorna a 26 punti in classifica, restando penultima nel girone G e, qualora non dovesse cambiare, tale posizionamento la condurrebbe direttamente in Eccellenza. Per gli uomini di Marco Amelia si tratterebbe di un vero e proprio dramma.

