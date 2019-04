Torneo delle Regioni, il Lazio avanti con juniores, allievi e giovanissimi

ROMA - La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a undici nel Lazio ha delineato il quadro delle squadre qualificate ai Quarti di Finale. Da mercoledì 17 aprile spazio alle sfide da dentro o fuori del Torneo riservato alle Rappresentative Regionali con giocatrici e giocatori dei sodalizi dilettanti delle categorie Juniores (under 18), Allievi (under 16), Giovanissimi (under 14) e femminile (under 23). Nelle prime 111 partite sono stati segnati ben 295 gol, per una media di poco oltre 2,6 reti a gara. Delle 74 partecipanti rimangono in lizza 32 Rappresentative.

IL PROGRAMMA

17 aprile – quarti di finale

JUNIORES (ore 15.00)

Lazio-Umbria (Cave)

Lombardia-Sardegna (Piglio)

Puglia-Toscana (Montecompatri)

Abruzzo-Calabria (Colleferro)

ALLIEVI (ore 11.00)

CPA Bolzano-Lazio (Paliano)

Veneto-Toscana (Valmontone)

Marche-Liguria (San Cesareo)

CPA Trento-Molise (Lariano)

GIOVANISSIMI (ore 9.30)

Lazio-Lombardia (Paliano)

Toscana-Abruzzo (Valmontone)

Liguria-Puglia (San Cesareo)

Sicilia-Umbria (Lariano)

FEMMINILE (ore 15.00)

Toscana-Liguria (Carpineto Romano)

CPA Bolzano-Campania (Sora)

Piemonte VdA-Lombardia (Segni)

Veneto-CPA Trento (S. Giovanni Incarico)

