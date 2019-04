Serie D Trastevere, che colpo! Lanusei battuto 1-0

Roma - Vittoria a dir poco fondamentale per il Trastevere. I ragazzi di mister Perrotti, infatti, hanno superato 1-0 la capolista Lanusei e blindato il piazzamento play off: gli amaranto, infatti, ora sono al terzo posto in solitaria a 71 punti, a +2 sul Sassari Latte Dolce Sassari bloccato sul pari dalla Vis Artena. Non era un momento propizio per il Trastevere, reduce dalle due sconfitte consecutive rimediate con Avellino e Sff Atletico. L'importanza della gara, però, ha probabilmente compattato squadra e ambiente permettendo al team di Perrotti di superare i sardi (sempre in testa al girone G ma ora tallonati dall'Avellino grazie alla rete di Emanuele Renzi al 16' del primo tempo. E pensare che il Lanusei era andato vicinissimo al gol del pari, con Chiumarulo che, a tu per tu con Caruso, si lascia ipnotizzare. Anche i padroni di casa hanno avuto l'occasione per chiudere definitivamente i giochi al 35' del secondo tempo con Panico che spreca il raddoppio. Gli ultimi minuti vedono i sardi gettarsi in avanti con la forza della disperazione, ma gli amaranto gestiscono senza più rischiare nulla e portano a casa una vittoria fondamentale.