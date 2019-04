Torneo delle Regioni, gli allievi del Lazio battono la Toscana e volano in finale

Montecompatri (Rm) - Dopo una partita che sarebbe riduttivo definire al cardiopalma gli allievi del Lazio superano 2-1 i pari età della Toscana e volano in finale, dove troveranno le Marche. Al 7' i laziali sfiorano il gol con un tiro alto di poco di Mancini, ma in vantaggio ci vanno gli avversari. E' il 33' del primo tempo quando Gaddini, con una potente conclusione, fredda Maddalena e sigla l'1-0. Il Lazio sfiora il gol del pari al 27' della ripresa con Ciriachi, su cui Ombra è decisivo. Al 31' ancora laziali pericolosissimi con la traversa colta da Cifarelli, con Ciriachi che non riesce a ribattere in rete. Il gol è nell'aria e arriva al 36': il Lazio pareggia grazie a Iacoponi, lesto a ribattere in rete dopo la miracolosa respinta di Ombra su Ciriachi, 1-1. Al 42' i laziali completano la rimonta, ancora con Iacoponi, bravissimo ad incrociare sul secondo palo e realizzare il gol del definitivo 2-1. I ragazzi di Giannichedda, ora, troveranno in finale le Marche.