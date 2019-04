Torneo delle Regioni, gli allievi del Lazio trionfano in finale

Fiuggi (Rm) - Gli allievi del Lazio, allenati da Giannichedda, si laureano Campioni d'Italia dopo aver superato gli omologhi delle Marche, in finale, 2-0. Il primo tempo, nonostante si sia concluso sullo 0-0, ha visto i laziali costruirsi le occasioni più ghiotte per passare in vantaggio: la prima con un bolide di Buglia, al 10', poi un doppio miracolo del portiere marchigiano Santarelli che ferma De Bellis da due passi. I ragazzi di Giannichedda, nella ripresa, mettono a segno un uno-due terribile che decide il match. Il gol del vantaggio arriva al 20', con un calcio d'angolo di Chiriachi che Buglia devia alle spalle di Santarelli. Il raddoppio lo realizza lo stesso Chiriachi, servito da Cifarelli, che fulmina il portiere marchigiano con una conclusione da centro area.