Torneo delle Regioni, Lazio Juniores campione: battuta la Puglia

FROSINONE - La Rappresentativa Juniores di Ippoliti batte 3-0 la Puglia al “Benito Stirpe” di Frosinone e conquista l’ottavo Tricolore della sua storia. Menniti, Pastorelli e Gomez i mattatori del match. Avvio di gara di marca pugliese. Nel primi dieci minuti la squadra di Tavarilli mette alle corde il Lazio, che esce dall’angolo e reagisce con i tentativi di De Marchis e Menniti. Al 19’ il team di Ippoliti passa in vantaggio: cross in area di Miola dalla sinistra e colpo di testa vincente di Menniti. Perentorio lo stacco del numero 14. Raddoppio 4’ dopo: Gomez va via centralmente, allarga sulla destra per Pastorelli che entra in area e batte De Santis con una conclusione forte e precisa. Mister Tavarilli cerca di dare maggiore verve all’attacco: fuori Lamacchia dentro Touray. Al 34’, il Lazio sfiora il tris con l’incursione dalla destra di Menniti: conclusione dall’interno dell’area di rigore e deviazione in extremis di De Santis. Nel secondo tempo la compagine di Ippoliti, forte del doppio vantaggio, addormenta la partita. La Puglia prova a farsi pericolosa con il dinamico Touray, ma il Lazio cala il tris e di conseguenza il sipario sulla finale: la punizione di Gomez è fatale per De Santis. Grande prodezza balistica del numero 10 e risultato fissato sul 3-0.