Borgo San Martino, D'Ercole: «Non molliamo nelle ultime gare»

CERVETERI - Inizia una settimana intensa, la prima delle quattro che rimangono alla fine del torneo di Prima categoria. Il Borgo San Martino dopo due domeniche di pausa si rituffa in campionato concentrandosi sulla trasferta di Acilia, al cospetto della terza forza del torneo. In questi giorni la squadra giallo nera si è concessa solo quache giorno di riposo allenandosi a ritmi serrati in vista del difficilissmo confronto, che presenta oltre che molte insidie anche una posta in palio pesante in chiave salvezza . " Ci attendono 4 finali, dobbiamo cercare di fare più punti possibili - afferma D'Ercole- quella di domenica è una gara molto difficile, ma noi ce la giocheremo a viso aperto. Abbiamo bisogno di punti e siamo pronti a battagliare nei novanta minuti. Speriamo di ripetere le precendenti prestazioni, giocate con la testa e le gambe. Rimango abbastanza fiducioso per la salvezza diretta, ne sono convito . Questa squadra merita di più, siamo al primo anno e forse l'inesperienza alla categoria ci ha portato dove siamo. Comunque rimaniamo un ottimo gruppo, compatto e motivato. E sappiamo che abbiamo le caratteristiche giuste per centrare il tragaurdo. Intanto andiamo ad Acilia per fare punti, magari anche per vincere perchè no" . La squadra del main sponsor Grande Impero da questa sera tornerà in campo per svolgere la consuete sedute di allenamento.