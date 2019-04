Città di Anagni, parla Galante: «La salvezza diretta non dipende più da noi»

ANAGNI - Marco Galante, direttore generale del Città di Anagni, è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione 1x2, sulle frequenze di X Radio, per commentare il momentaccio della squadra biancorossa, sconfitta dalla Torres: “Non c’è dubbio che la sconfitta di domenica sia stata pesante. Sapevamo che sarebbe stata una gara decisa dagli episodi e alla fine abbiamo perso su un nostro autogol, dopo che avevamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio nel primo tempo. Una volta sotto, è diventato tutto più difficile anche perché a Sassari c’è la pista di atletica e improvvisamente sono spariti i raccattapalle, così la partita è diventata molto spezzettata“. Non ha giovato, almeno per il momento, l’avvicendamento in panchina tra Liberati e Pecoraro, con quest’ultimo che non ha ancora centrato i tre punti: “Nelle prime due uscite col nuovo mister c’è stata una scossa. Contro Trastevere e Budoni si è visto qualcosa di diverso, mentre con la Lupa Roma abbiamo completamente sbagliato partita. A Sassari abbiamo fatto una discreta gara, purtroppo non abbastanza per uscire con un risultato positivo. Ora non ci resta che resettare tutto in vista del rush finale, a cominciare dalla gara contro il Latina. Sappiamo che il destino non dipende più soltanto da noi ed è impossibile fare previsioni su ciò che accadrà. Dobbiamo solo continuare a lavorare sulla testa dei ragazzi, senza caricarli di ulteriori pressioni”.

TROPPI INFORTUNI - Galante sottolinea una delle problematiche principali che hanno funestato la stagione della matricola ciociara: “Gli infortuni hanno condizionato moltissimo la nostra stagione. Abbiamo perso molti giocatori importanti, penso ad esempio a Lustrissimi, che è fuori da gennaio o a Pagliarini, che è un elemento di spessore in questa categoria e che raramente abbiamo potuto utilizzare da quando è arrivato, lo scorso dicembre. Con lo staff medico abbiamo analizzato la situazione ed è emerso che molto dipende dai campi. Noi ci alleniamo a Paliano, dove c’è un sintetico di ultima generazione mentre a Colleferro, dove giochiamo le partite interne, la situazione è completamente diversa. Non a caso, ogni volta che abbiamo giocato in casa, ci siamo ritrovati con problemi muscolari“.

