MSGC, Gerli: «Vogliamo confermarci a ridosso delle prime sette»

Monte San Giovanni Campano (Fr) - I giallo-azzurri di mister Fabio Gerli proveranno a blindare l’ottavo posto nonostante i propositi in avvio di stagione fossero ben altri. Guardando la realtà dei fatti, però, il team monticiano dovrà chiudere nel migliore dei modi una stagione poco prodiga di successi prima di programmare la prossima annata. Di fronte ci sarà un Terracina che ha saputo fare di gran lunga peggio e che rischia, a duecentosettanta minuti dal termine della stagione, la retrocessione nella serie inferiore. Anche per i pontini il cammino in campionato doveva essere del tutto opposto rispetto a ciò che è stato. "Senza ombra di dubbio le aspettative erano ampiamente diverse rispetto a quello che è stato l’andamento in campionato ma di questo avremo modo di fare un’analisi dettagliata a tempo debito - rivela il tecnico Fabio Gerli - . Sono stati commessi degli errori che hanno gravato sull’andamento stagionale sin dall’avvio e strada facendo è stato difficile raddrizzare il tiro… Ad ogni buon fine avremo la possibilità, nelle restanti gare da disputare, di confermarci a ridosso delle sette sorelle ed intendiamo farlo. Terracina? Rappresenta una realtà importante nel panorama calcistico laziale, una società blasonata e storica che si trova in grossa difficoltà. Ho spiegato ai ragazzi che i tigrotti sono animati da grandi motivazioni perché rischiano addirittura di retrocedere direttamente senza disputare i play out. Noi vogliamo finire in crescendo e pertanto ci giocheremo la partita con la voglia di vincere; per me sarà possibile sperimentare anche nuove soluzioni. Come stiamo dopo la sosta? Molto bene. Questa settimana i ragazzi si sono ben allenati e pertanto non ci sono scuse di sorta».