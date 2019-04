Massimina Under 17, La Bella: «Tutti unitivi verso l'obiettivo»

ROMA - La stagione sta per volgere al termine ed il Massimina è chiamato agli ultimi sforzi per poter raggiungere l'obiettivo della salvezza. I classe 2002 di Valentino La Bella si sono mossi bene fin qui con la distanza che li separa dalla zona pericolosa adesso abbastanza lontana. Questo però non deve far calare la concentrazione al gruppo e questo lo sa bene il tecnico, che sta lavorando in maniera dal far rimanere fissi sull'obiettivo i ragazzi. Ogni partita da qui in avanti dovrà essere vissuta come una finale e dunque servirà dare il massimo sin dal prossimo match contro l'Oriolo, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe dare una svolta alla stagione. “Queste partite che rimangono da qui alla fine della stagione saranno tutte decisive – ammonisce il mister – oltre ad essere molto complicate. Affronteremo il Palocco capolista e poi la Polisportiva Oriolo in un vero e proprio match da dentro o fuori. Dopodiché ci saranno le sfide con Atletico Acilia e Etruria che sono molto ostiche". La Bella ha poi tracciato la strada da seguire per ottenere il massimo possibile in questo finale di campionato e quindi raggiungere l'obiettivo salvezza: "I ragazzi devono giocare con grande serenità e concentrazione. C'è molta stanchezza e puntare sul piano fisico potrebbe non dare i suoi frutti. Dobbiamo invece scendere in campo e giocare come sappiamo fare, senza ansie o pressioni. La nostra forza in questa stagione è stata la capacità di fare gruppo. Abbiamo infatti combattuto sempre tutti insieme e ciò ci ha dato grande intensità. Nel caso arrivasse a breve la salvezza avremmo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo preposti ad inizio anno, ma per come i ragazzi hanno lavorato sin qui sono soddisfatto. Adesso dobbiamo solo concentrarci sull'obiettivo e centrarlo”