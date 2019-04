Giardinetti, 1-0 al Cantalice e sorpasso in classifica

ROMA - Vittoria di carattere per il Giardinetti di Marco Russo, che supera il Cantalice 1-0. Risultato striminzito, ma le reti sarebbero potute essere molte di più. Tanti gli errori di misura da una parte e dall'altra. La gara inizia subito forte con i padroni di casa che ci provano dal limite con Grosso, ma Pezzotti è attento. Passano soli 6' e il Giardinetti trova il vantaggio: Federici è lesto a sfruttare una ripartenza e presentarsi davanti a Pezzotti per scartarlo e depositare in rete il pallone dell'1-0. Lo stesso attaccante biancorosso è ancora pericoloso al 23', ma il suo colpo di testa termina fuori di un nulla. Gli ospiti, però, non ci stanno e tra il 28' e il 29' costruiscono due occasioni da rete: prima una girata di Di Monaco, terminata a lato, poi un tiro dal limite di Beccarini, troppo debole per impensierire Rossi. Nella ripresa ancora padroni di casa pericolosi: Turcarelli, però, si fa ipnotizzare a pochi passi dalla porta. Spreca anche il Cantalice, con Suwareh che calcia fuori da posizione invitante. Ma 1' dopo è Di Monaco a fallire una clamorosa occasione da rete davanti a Rossi. I padroni di casa, al 35', restano in dieci uomini per l'espulsione di Sbraglia (entrato all'inizio della ripresa), ma gli ospiti non hanno più le forze per impensierire la retroguardia dei ragazzi di Russo. Termina 1-0, con la soddisfazione del Giardinetti per il sorpasso ai danni dei Reatini.